МЧС Кузбасса предупреждает об ухудшении погоды. Фото: МЧС Кузбасса

МЧС Кузбасса предупреждает об ухудшении погоды. В ведомстве рассказали, чего ждать жителям региона в среду, 11 ноября.

Как сообщают специалисты, по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет наблюдаться гололед и отложения снега, поэтому автомобилистам стоит проявить осторожность и бдительность. Также местами прогнозируется усиление ветра до 22 метров в секунду.

Спасатели советуют при пережидать сильный ветер в помещении. При нахождении на улице стоит обходить стороной рекламные щиты, деревья, опоры ЛЭП, строящиеся здания.

- Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Помните, что нарушение правил пожарной безопасности в быту может привести к пожару, - напоминают в ведомстве.

В случае возникновения чрезвычайных ситуацией кузбассовцам стоит звонить по экстренному телефону 101.