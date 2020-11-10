Опекун ограбил двух сестер из Кузбасса Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель города Прокопьевск стал опекуном двух несовершеннолетних девочек. Однако вместо того, чтобы заботиться о детях, мужчина снимал с их счетов деньги и тратил на свои нужды.

24-летний прокопчанин стал опекуном своих двоюродных сестер. Девочки, одной из которых 15, а другой – 17 лет, жили с бабушкой. Из доходов – только пенсия пожилой женщины и стипендия старшей сестры. Опекун же не только не помогал материально сестрам, но и присваивал их деньги. Молодой с января по август 2020 года снимал с банковского счета средства, предназначенные на содержание девочек, а потом тратил их на свои нужды.

- В общей сложности молодой человек присвоил более 1,2 миллиона рублей. О преступных действиях опекуна потерпевшие сообщили в органы опеки и попечительства. Материалы были переданы в следственные органы, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.