В Кемерове на сутки приостановят подачу отопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове со среды приостановят подачу отопления. Это вынужденная мера, которая связана с ремонтными работами.

В среду, 11 ноября, в заискитимской части города будут снижены параметры теплоснабжения. На подкачивающей насосной станции по улице Терешковой, 13 энергетики будут проводить технологические переключения на высоковольтном оборудовании - подключать ПНС к новому источнику энергоснабжения, подстанции «Мирная».

-ПНС №8 обеспечивает циркуляцию горячей воды в системе централизованного теплоснабжения. В связи с ее полной остановкой произойдет ограничение режимов теплоснабжения в Ленинском районе, а также в заискитимской части Центрального и Заводского районов города, - сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Насосную станцию запланировано остановить 11 ноября в 10.00. Оборудование снова включится в работу 12 ноября, в четверг, в 10.00.

Чтобы потребители по минимуму чувствовали дискомфорт, уже со вторника увеличена температура подаваемой в жилые дома воды, а это значит, резко в квартирах не похолодает. Однако из-за ремонта давление и температура могут упасть. При этом сама подача горячей воды и отопление в домах сохранятся.

-Работы на ПНС №8 связаны с реализацией проекта по строительству крупных объектов общегородского кластера, которые ведутся в районе проспекта Притомский,- сообщили в компании. - Приносим глубочайшие извинения жителям города за доставленные неудобства.