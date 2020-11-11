В Новокузнецке начали устанавливать елку Фото: Екатерина РОМАНОВА

Главное новогоднее дерево Новокузнецка в скором времени займет свое место на городской площади.

Рабочие уже приступили к сборке каркаса и смонтировали первые нижние ярусы новогодней елки. В скором времени будет собран весь каркас новогоднего дерева, затем на нем появятся искусственные «иголки», а позже – иллюминация. Высота елочки – 25 метров, и она будет радовать горожан уже третью зиму: впервые этот символ Нового года установили в декабре 2018 года. Эта елка оказалась самой высокой в истории города: ее высота составляет 25 метров.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса сокращены расходы на праздничное оформление, так что пока не известно, как именно будет украшена главная площадь города.

Напомним, в 2019 году благодаря стоимости новогодней елке прославился город Кемерово. Как оказалось главный символ нового года обошелся бюджету в 18 миллионов рублей.

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