В Кемерове демонтируют еще семь незаконных объектов. Фото: Илья Середюк/ Instagram

В Кемерове до конца года демонтируют еще семь незаконных объектов. Распоряжение об этом подписал глава города Илья Середюк во вторник, 10 ноября.

-Принять решение о демонтаже незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Вывоз и хранение демонтированных объектов и находящегося внутри них имущества осуществить силами специализированной организации, - говорится в официальном документе.

В частности, речь идет об объектах, расположенных юго-восточнее дома № 7 и северо-западнее дома № 33б по проспекту Октябрьскому, южнее дома № 90 и севернее дома № 119 по проспекту Ленина, вблизи дома № 2/7 по улице Механизаторов, северо-восточнее здания № 41 по улице Кирова и юго-восточнее дома № 6 по улице Радищева.

Все данные строения должны быть демонтированы до 31 декабря 2020 года.