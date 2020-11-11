Еще один модульный пункт для ожидания пациентов открылся в Кузбассе. Фото: Минздрав Кузбасса

В Кузбассе открыли еще один мобильный пункт ожидания для пациентов. Он расположен у Беловской городской больницы №1.

Отапливаемый модуль находится у входа в рентгенологический кабинет. Теперь пациенты, которым назначено рентгенологическое исследование, ожидают своей очереди в более комфортных условиях.

-Мы ежедневно проводим более 100 рентгенологических исследований. Коридор перед рентгенкабинетом не был приспособлен для большого количества пациентов. Установка модульного пункта ожидания решила эту проблему, - сообщила заведующая отделением лучевой диагностики Екатерина Зарубина.

Как сообщили в минздраве региона, модульный пункт оборудован современной системой обогрева, в нем есть электричество, кресла для ожидания, бесконтактный санитайзер и бактерицидный рециркулятор.

На сегодняшний день у кузбасских больниц установлено шесть модулей, всего их будет 14.