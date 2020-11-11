Маршрутка въехала в пешеходов в Кузбассе. Фото: ДТП| ЧП Кузбасс/ vk.com

В Кузбассе маршрутка въехала в пешеходов, переходивших дорогу. В результате одна женщина погибла.

Инцидент произошел в Березовском во вторник, 10 ноября около 20.00. как было предварительно установлено, водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

-В результате 74-летняя женщина скончалась на месте, 63-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

Сейчас все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.