Два города с большим отрывом лидируют по числу заболевших коронавирусом за сутки в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб области сообщил данные по ситуации с коронавирусом в регионе на утро 11 ноября. Согласно сводке, два города лидируют с большим отрывом по числу вновь выявленных случаев.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 183 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 37, Новокузнецк - 33, Прокопьевск - 11, Белово - 10, Междуреченск - девять, Ленинск-Кузнецкий - восемь, Гурьевский и Таштагольский муниципальные округа - по семь, Анжеро-Судженск, Юрга, Топкинский муниципальный округ - по шесть, Новокузнецкий и Беловский районы - по пять, Калтан и Яйский муниципальный округ - по четыре, Киселевск, Березовский, Краснобродский, Осинники и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ - по три. По два случая зафиксировано в Полысаеве и Юргинском муниципальном округе, еще по одному - в Ижморском, Кемеровском, Крапивинском, Прокопьевском и Яшкинском муниципальных округах, а также Тисульском районе, - рассказали в штабе.

Сейчас общее число заболевших уже достигло 17 568 человек. За сутки выздоровели 292 пациента, а всего с начала пандемии - 13 485 человек. Также на утро 11 ноября скончались еще шесть жителей области, а за все время - 292.

Сейчас медицинскую помощь получает 3791 пациент. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7082 человека.

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