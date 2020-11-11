Эпидпорог заболеваемостью ОРВИ в Кузбассе превышен почти на треть Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе эпидемиологический порог заболеваемостью ОРВИ оказался превышен почти на треть. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, на минувшей неделе было зарегистрировано 16,9 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций. Заболеваемость ОРВИ совокупного населения превысила эпидемический порог на 31,5 процента. Превышение эпидемического порога на 7,4 – 71,9 процента отмечено на 16 административных территориях. Однако в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ снизилась на 26,2 процента.

-В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе исследован клинический материал от 56 больных ОРВИ. Этиологический фактор установлен в 26 случаях. Во всех случаях причиной заболевания стали негриппозные вирусы. У 17 больных идентифицированы вирусы парагриппа, у восьми аденовирусы, у одного больного – риновирусы, - рассказали подробности специалисты.

Также в регионе продолжается прививочная кампания по гриппу. На 9 ноября привито более миллиона человек – 41 процент от численности населения.