Коттедж за 70 миллионов рублей с бассейном и спортзалом продается под Кемеровом. Фото: "Авито"

Под Кемеровом выставлен на продажу четырехуровневый коттедж с бассейном и спортзалом. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

Коттедж расположен в поселке Новостройка в Кемеровском районе на участке в 18 соток. Сама площадь строения составляет 392 квадратных метра.

В описании недвижимости говориться, что коттедж имеет четыре уровня. На цокольном этаже расположены сауна с бассейном, спортзал, санузел, а также комплекс для очистки питьевой воды. На первом этаже находятся кухня, санузел, зал с камином и рабочий кабинет. На втором есть четыре спальни и два санузла. Мансардный этаж состоит из двух комнат и кладовки.

Кроме того, на участке имеется два отапливаемых гаража площадью 54 квадратных метра и один неотапливаемый с летней кухней размером 19 квадратных метров. Есть отдельная котельная с угольным и газовым котлами и летний крытый бассейн. Рядом с коттеджем расположен двухэтажный гостевой дом площадью 100 квадратных метров.