КемГУ выделят матпомощь переболевшим коронавирусом работникам и студентам. Фото: Пресс-служба КемГУ

Кемеровский государственный университет выделит материальную помощь работникам и студентам, которые переболели коронавирусом или вирусной пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

-В условиях распространения коронавирусной инфекции администрация Кемеровского государственного университета, первичные профсоюзные организации вуза выделят материальную помощь работникам и обучающимся вуза, переболевшим COVID-19 / вирусной пневмонией, - говорится на сайте учебного заведения. - Для получения выплаты после выздоровления необходимо обратиться в соответствующий профком с личным заявлением на имя ректора.

Также уточняется, что к заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие факт заболевания.

Напомним, что в связи с эпидемиологической обстановкой КемГУ отправил студентов на дистанционное обучение до 22 ноября.

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