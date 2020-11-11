Синоптики назвали причины аномального теплого ноября в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра назвали причины аномально теплой погоды, которая установилась в ноябре в Кузбассе. Сейчас температура на 2-4 градуса выше климатической нормы.

Традиционно к середине месяца жители меняют осенний гардероб на зимний, а улицы и дороги уже оказываются заметенными снегом. В этом году ноябрь выдался теплым. По объяснения специалистов, причиной послужили циклоны, которые пришли с Атлантики.

Однако простоит такая погода недолго. Согласно прогнозам, уже с 13 ноября в регион придет похолодание. Плюсовые температуры сменятся отрицательными, которые будут наблюдаться как ночью, там и днем. В ночь на 13 ноября прогнозируется -3… -8 градусов, днем будет -1… -6. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега.

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