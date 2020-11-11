Власти Кемерова сообщили о сроках возобновления строительства ЖК «Старт». Фото: Сергей Цивилев/ vk.com

Власти города Кемерово сообщили о сроках возобновления строительства печально известного ЖК «Старт». Вопрос об этом задали ждущие своих квартир обманутые дольщики.

Под постом губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в соцсетях о вводе в эксплуатацию очередного жилого дома, свое обращение написала кемеровчанка.

«Очень радостно слышать, что кто то получает жилье. Скажите, пожалуйста, когда решится вопрос по достройке ЖК «Старт»? В фонде по защите прав дольщиков информацией либо не владеют, либо не хотят до нас, дольщиков, доводить. Прошло два месяца с моего последнего звонка, перемен нет», - сообщила женщина.

Она также отметила, что сроки завершения строительства периодически переносились, но точной информации по-прежнему нет.

Обращение прокомментировали кемеровские власти.

«Арбитражным судом вынесено определение об удовлетворении заявления и передаче ЖК «Старт» новому застройщику - региональному Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства. В настоящее время Кузбасский фонд и конкурсный управляющий оформляют документы, необходимые для государственной регистрации перехода прав и обязанностей застройщика. Окончание этой процедуры ожидается до конца ноября. Далее будет проведено обследование объекта, перепроектирование в соотвествии с современными нормами и экспертиза документации. После чего будет возобновлено строительство объекта», - прозвучало в официальном ответе.

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