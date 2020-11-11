Почему в Кузбассе внезапно умирают выздоравливающие от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, почему в Кузбассе умирают выздоравливающие от коронавируса пациенты. Ситуацию объяснил врач-нейрохирург.

Нейрохирург Новокузнецкой городской клинической больницы №29 Роман Вигант рассказал о коварстве коронавирусной инфекции и, в частности, внезапной смертности.

-Мне приходилось наблюдать пациентов, которые по коронавирусной инфекции вроде бы шли на поправку. Все было хорошо и пациенты планировались на выписку, но случилось так, что оказались вовлечены другие системы организма - система кровообращения, работа сердца, эндокринная система – это пациенты с сахарным диабетом, пациенты, перенесшие в анамнезе инсульт, - рассказал медик. – По этим сопутствующим патологиям организм декомпенсировался и наступали необратимые последствия. Было такое, что приходилось терять пациентов, которых совершенно не ожидал, они вроде как шли на поправку.

Роман Вигант добавил, что именно в этом и состоит опасность данной инфекции: в любой момент может произойти декомпенсация организма, что приводит к плачевным последствиям, то есть к смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Кузбасса рассказали, как формируются сухпайки для школьников в период дистанционки

Власти Кузбасса рассказали, как формируются сухпайки для школьников в период дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавируса. На удаленном обучении дети находятся до 22 ноября. (подробности)

В некоторых кузбасских школах продлили каникулы

В некоторых школах Кузбасса каникулы продлили еще на неделю. Правда, это касается в основном учеников младших классов. (подробности)

В Кузбассе уточнили ряд ограничительных мер по коронавирусу

В Кузбассе во вторник, 10 ноября, появились уточнения по действующим ограничительным мерам в связи с коронавирусом. Они касаются людей пенсионного возраста и работы горнолыжных курортов. (подробности)

Власти Кузбасса разрешили открыть горнолыжный сезон

Распоряжение, согласно которому в Кузбассе разрешено проведение мероприятий в рамках эстафеты открытия горнолыжного сезона, губернатор подписал 10 ноября. Однако всем гостям и сотрудникам горнолыжных курортов необходимо будет соблюдать ограничительные меры. (подробности)

В Кузбассе продлили режим изоляции для пенсионеров в возрасте 65 лет и старше

В Кузбассе снова продлен режим самоизоляции для пенсионеров в возрасте 65 лет и старше. Распоряжение об этом опубликовано во вторник, 10 ноября. (подробности)