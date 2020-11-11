Россельхозбанк открыл интернет-ресурс для старшего поколения «Моё время»

АО «Россельхозбанк» открыл Экосистему «Моё время» www.moe-vremya.ru для аудитории старше 55 лет в формате интернет-ресурса. Банк имеет специализированную линейку продуктов для старшего поколения, пользуется заслуженным доверием целевой аудитории, подтверждённым многолетним успешным опытом привлечения и обслуживания таких клиентов. Сервис играет роль комфортного пространства в интернете для людей пенсионного и пред-пенсионного возраста. Экосистема «Моё время» содержит интересный контент, даёт возможность пользователям получать доступ к полезным для старшего поколения сервисам и дистанционным консультациям по всем жизненным ситуациям.

Пользователям сервиса доступен онлайн-журнал со статьями по актуальным для старшего поколения вопросам: о налогах и сбережениях, изменениях в законодательстве, недвижимости, медицине, ЖКХ, материалы о здоровом образе жизни и семейных отношениях, советы для дачников и огородников. Пользователи могут обсуждать статьи, оставлять отзывы о банковских продуктах, задавать уточняющие вопросы экспертам и делиться личным опытом друг с другом.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.