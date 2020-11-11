Из-за метелей и сильного ветра в Кузбассе резко снизится видимость Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе из-за метелей и сильного ветра резко снизится видимость. По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, это произойдет в четверг, 12 ноября.

Ночью 12 ноября по области прогнозируется -3… +2 градуса, при прояснениях -8. Днем потеплеет до 0… +5, но местами будет до -5. Подует юго-западный ветер: ночью со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 17-22 метров, а днем скорость составит 6-11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 13-18 метров.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днем в отдельных районах небольшой, по югу умеренный снег, мокрый снег, в некоторых районах метели, на дорогах гололед.

В Кемерове в ночь на четверг ожидается 0… -2 градуса, днем 0… +2. Ночью пройдет небольшой снег, мокрый снег, зато днем будет преимущественно без осадков.

- На дорогах гололедица, ухудшение видимости при снеге местами до 1000 метров и менее, метели , - уточнили синоптики.

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