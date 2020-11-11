Проект достройки Крапивинской ГЭС одобрил комитет Госдумы РФ. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com

Проект достройки Крапивинской ГЭС одобрил комитет Государственной думы РФ. Завершение работ будет дешевле, нежели демонтаж объекта.

В Комитете по энергетике Госдумы РФ прошел круглый стол, одной из тем которого стало завершение строительства Крапивинского гидроузла в Кузбассе. Первый заместитель председателя комитета Сергей Есяков отметил, что строительство гидроэлектростанций сегодня является одним из экологически приемлемых методов обеспечения энергетической безопасности страны.

- Реки Сибири мелеют, поэтому Крапивинский гидроузел - это не только электростанция, но и источник запасов пресной воды. Завершение строительства Крапивинской ГЭС флагманский проект, который повлечет за собой развитие других важных направлений. Гидроэлектростанция даст возможность контролировать паводки, улучшит водоснабжение городов, - отметил присутствовавший на заседании губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ориентировочная мощность ГЭС составит 345 МВт. Стоимость завершения строительства предварительно оценивается в 45 миллиардов рублей.

Напомним, что с января ведется оценка воздействия будущей ГЭС на окружающую среду. Эксперты утверждают, что с вводом объекта не только уменьшится объем вредных выбросов от объектов тепловой генерации, но и значительно снизится концентрация загрязняющих веществ в реке Томь. Также планируется построить рыбозащитные сооружения для сохранения биоресурсов в Крапивинском водохранилище. При этом исследования показали, что выгоднее достроить существующую ГЭС, так как стоимость демонтажа может превысить 14 миллиардов рублей. В настоящее время разрабатываются программы по привлечению инвестиций для завершения проекта.

- По итогам круглого стола принято решение включить завершение строительства Крапивинской ГЭС в проект рекомендаций Комитета по энергетике Госдумы РФ, который будет направлен на рассмотрение в профильные органы власти, - рассказали в администрации правительства Кузбасса.

Строительство ГЭС началось в 1977 году на реке Томь, в 130 километрах от Кемерова. В 1989 году проект, готовый примерно на 60 процентов, был остановлен из-за проблем с финансированием.