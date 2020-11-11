Будущее уже наступило: в Кузбассе внедряют мобильную связь для техники

Технические специалисты МегаФона завершили в Кузбассе монтаж инновационной сети мобильной связи NB-IoT. Фото: Пресс-служба МегаФон.

Технические специалисты МегаФона завершили в Кузбассе монтаж инновационной сети мобильной связи NB-IoT. Новый стандарт позволяет устройствам самостоятельно, без участия человека обмениваться информацией.

- С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Федеральный закон “Об электроэнергетике”, по которому все новые жилые дома должны оснащаться «умными» приборами учета электроэнергии, – поясняет Максим Скворцов, директор по развитию корпоративного бизнеса Сибирского филиала МегаФона, - Уже сейчас мы готовы принять в свою сеть более 90 млн специализированных устройств «интернета вещей», а у сбытовых компаний и интеграторов остается еще достаточно времени на закупку, установку и проверку необходимого оборудования и сервисных платформ.

Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и проникать в подвалы и промышленные помещения. При этом от одной стандартной батарейки передающее устройство NB-IoT может проработать до 10 лет.

Все это делает технологию NB-IoT наиболее подходящей для цифровизации таких сфер как ЖКХ, энергетика, транспорт, логистика, системы безопасности, городская инфраструктура и промышленность.