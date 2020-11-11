Двух детей спасли на пожаре в Кемерове. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В Кемерове при пожаре спасено двое детей. Возгорание произошло в среду утром, 11 ноября.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил сигнал, что на улице Заводской горит одноэтажный дом на двух хозяев. На место происшествия были направлены несколько подразделений пожарной охраны.

К моменту прибытия подразделений из под крыши уже шел дым. В ходе проведенной разведки специалисты вынесли из жилья двух детей.

-Параллельно с действиями по спасению огнеборцы бросили силы на тушение пожара. Для ликвидации открытого горения им потребовалось около 20 минут. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома, пристройки, сгорели вещи и полностью сгорела деревянная пристройка, площадь пожара составила 68 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

В качестве предварительной причины пожара называется нарушение правил при эксплуатации печи.