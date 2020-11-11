Для медиков в Кузбассе установили новую выплату в связи с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе для медиков в связи с коронавирусом установили новую выплату. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как рассказали в ведомстве, Правительство РФ утвердило специальную социальную выплату для медицинских и иных работников.

Ранее действующие Постановления Правительства №415 и № 484 утратили силу. Последнее действовало на ограниченный период - с апреля по октябрь 2020 года. - Специальная социальная выплата будет осуществляться ежемесячно в период с 01.11.2020 по 31.12.2021 в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762.

-Специальная социальная выплата будет осуществляться территориальным Фондом социального страхования за счет федерального бюджета исходя из количества отработанных «нормативных смен». Смена определяется как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю. Данные о работниках, кому полагается премия, в ФСС будет предоставлять Минздрав РФ через единую систему учета COVID-19, - прокомментировал заместитель министра Олег Уфимцев.

В минздраве уточнили, что выплата будет производиться работникам оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавируса, а также медработникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом при выполнении должностных обязанностей, в том числе - работникам скорой помощи, стационара, поликлиник, патологоанатомических бюро и членам летных экипажей воздушных судов санитарной авиации.