Кинолог из Кузбасса стала лучшей в стране. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Кинолог из Кузбасса стала лучшей в стране по своей профессии. В МВД России определяли победителей среди сотрудников органов внутренних дел, представляющих различные службы и подразделения.

В числе лучших по праву оказалась и полицейский-кинолог патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Осинники, прапорщик полиции Светлана Сизова. В правоохранительных органах она работает более 22 лет и все это время – только в кинологической службе. Светлана Сизова подготовила 11 служебных собак, которые были признаны годными к применению в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.

-Сегодня она является наставником трех питомцев – немецкой овчарки Дези, бельгийской Брунгильды и лабрадора Розы. Вместе только в 2020 году они раскрыли 11 преступлений. Вместе с ними кинолог участвует и в обеспечении общественного порядка на мероприятиях международного уровня, - рассказали о своей сотруднице в ГУ МВД России по кемеровской области. - В ее профессиональном багаже - опыт работы на сочинской олимпиаде, чемпионате мира по футболу, зимней универсиаде в Красноярске.