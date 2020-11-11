Госавтоинспекция Кузбасса просит водителей пересесть в такси и автобусы Фото: Дмитрий БРУШКО

Госавтоинспекция Кузбасса просит водителей по возможности отказаться от личных автомобилей и пересесть в такси и общественный транспорт. Из-за ухудшения погоды на дорогах будет небезопасно.

Так, по прогнозам, в четверг, 12 ноября, на территории региона ожидаются снег, мокрый снег, местами метели, а также гололедные явления и усиление ветра. В связи с этим ГИБДД настоятельно рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от управления личным транспортом, воспользоваться услугами общественного транспорта и такси.

-Особенно опасно при таких сложных дорожных условиях отправляться на личном транспорте в междугородные поездки, - отметили в ведомстве.

Так как сложные погодные условия создают риск возникновения ДТП, водителям, если они все же решились сесть за руль, следует максимально снизить скорость, увеличив дистанцию и боковые интервалы. Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью.