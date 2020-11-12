Кузбасс снова накроют мощные магнитные бури Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В скором времени Кузбасс снова накроют магнитные бури. Мощные дни с точки зрения геомагнитной обстановки будут чередоваться с периодами возмущения.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют магнитную бурю, которая будет наблюдаться два несвязанных между собой дня. В ближайшие к этим срокам даты магнитосфера планеты будет пребывать в возбужденном состоянии. Так, самыми опасными днями по прогнозам будут 20 и 22 ноября - ожидается магнитная буря класса G1. А 19, 21, 24 и 25 ноября прогнозируется возмущенная магнитосфера.

В такие дни риску почувствовать себя плохо будут подвержены люди, страдающие хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые и беременные. В связи с этим необходимо заранее спланировать день, по возможности избегать нагрузок и запастись необходимыми лекарствами.

Напомним, что из-за солнечной активности последний раз регион серьезно лихорадило с 21 по 24 октября, после этого солнечная активность постепенно пришла в норму.

Несколько дней будут неспокойными. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН

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