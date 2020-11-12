Кузбасским спасателям пришлось добираться на лыжах до раненого туриста. Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Кузбасским спасателям пришлось на лыжах добираться на лыжах до раненого туриста. Мужчина открыл для себя горнолыжный сезон и вовсю осваивал склоны Таштагольского района.

Диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» поступило сообщение от очевидца о том, что на горе Зеленой в секторе Е в Шерегеше мужчина катался на сноуборде, но упал и так и не смог подняться. Для доставки пострадавшего дом машины скорой помощи была необходима поддержка спасателей.

-Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда, обеспечивающие безопасность отдыхающих на горнолыжных комплексах Таштагольского района, незамедлительно выехали на помощь сноубордисту. На лыжах прибыли к месту происшествия, с помощью саней «Акья» транспортировали пострадавшего к подножию горы, - сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Пострадавшего мужчину передали врачам.