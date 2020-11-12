Роспотребнадзор оценил возможность проведения новогодних корпоративов в период коронавируса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Роспотребнадзор Кузбасса оценил возможность проведения новогодних корпоративов в регионе в период пандемии коронавируса. 12 ноябре прошел традиционный брифинг по ситуации с инфекцией.

Будет ли возможность у жителей региона отметить новогодние праздники, корпоративы в кафе и ресторанах – такой вопрос прозвучал в ходе брифинга.

-С точки зрения законодательных актов напомню, что в период с 26 октября по 22 ноябре в регионе находится под запретом организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг кафе и ресторанами с 23.00 до 6.00, - напомнила заместитель руководителя областного Управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина. - Что будет после 22 ноября, пока говорить рано. Но со своей стороны как эпидемиолог и сотрудник Роспотребнадзора я бы порекомендовала жителя региона провести новогодние праздники дома.

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