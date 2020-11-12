Из-за коронавируса в Кузбассе умело 20 медиков

Из-за коронавируса в Кузбассе умело уже 20 медиков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе из-за коронавирусной инфекции умерло уже 20 медиков. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В четверг, 12 ноября, в регионе прошел традиционный брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией. В ходе мероприятия специалистам был задан вопрос о числе заболевших и скончавшихся медицинских работников. Как сообщила замминистра Елена Зеленина, уже заболело 1105 сотрудников медицинских организаций, из них 969 конкретно медиков, оказывающих помощь пациентам.

-К сожалению, у нас есть сведения о 20 летальных исходах, - добавила Елена Зеленина. – В 14 случаях проведены исследования, которые показали, что связь между заражением коронавирусной инфекцией и выполнением профессиональных обязанностей отсутствует. По остальным случаям проводятся служебные расследования.

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