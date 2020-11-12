181 человек заболел коронавирусом в Кузбассе за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбассе за минувшие сутки еще 181 человек заболел коронавирусом. Об этом в сводке на утро, 12 ноября, сообщает оперштаб региона.

Таким образом, на данный момент, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 17 749 человек.

Выздоровело за сутки 229 пациентов, а за все время стационары покинули 13714 человек.

К сожалению на шесть случаев выросла статистика летальных исходов. У женщины 1963 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Заболевание протекало на фоне гипертонической болезни. У мужчины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1935 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У женщины 1975 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени. У женщины 1981 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени. У мужчины 1962 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии тяжелой степени.

Итого медицинскую помощь получают 3737 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.

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