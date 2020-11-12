Шесть кузбассовцев с коронавирусом умерли за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб озвучил данные по числу случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки скончались еще шесть кузбассовцев.

У женщины 1963 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Заболевание протекало на фоне гипертонической болезни.

У мужчины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1935 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

У женщины 1975 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени.

У женщины 1981 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени.

У мужчины 1962 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии тяжелой степени.

Отметим также, что за сутки коронавирус выявили у 181 жителя региона, а общее число заболевших составило 17 749. Медицинскую помощь получают 3737 больных коронавирусом, еще 8094 находятся под наблюдением врачей.