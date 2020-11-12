В Кузбассе три ребенка родились с подтвержденным коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе коронавирусная инфекция подтверждена у трех детей, родившихся в ковидных госпиталях. Всего же за время пандемии в таких учреждениях родилось 39 малышей.

Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина сообщила, что на данный момент приняты роды у 39 женщин с подтвержденным короанвирусов. В трех случаях родились дети с инфекцией.

-Не представляется возможным сказать, произошло заражение внутриутробно или уже после контакта с заболевшей мамой, - отметила замминистра. –Это, повторюсь еще раз, новый вид инфекции, и она в какой-то части, в том числе, в возможности интернатального, внутриутробного заражения ребенка не имеет ни мировой, ни российской статистики. Однако есть отдельные данные о том, что новорожденный может заболеть при контакте с матерью, поэтому есть рекомендации после родом ребенка изолировать.

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