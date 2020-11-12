Минздрав назвал количество заболевших коронавирусом детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, сколько детей заболели коронавирусом в Кузбассе. Как оказалось, с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 892 детей в возрасте до 17 лет.

Число детей и подростков, у которых с начала пандемии выявили коронавирус, сообщила замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина во время брифинга 12 ноября. На сегодняшний день с начала пандемии диагноз подтвердился у 892 детей. Из них 632 уже выздоровели, а вот 160 все еще проходят курс лечения.

- 140 из них лечатся амбулаторно, 20 - стационарно. В этой ситуации дети менее подвержены тяжелым осложнениям, чем взрослые, - отметила замминистра здравоохранения Елена Зеленина во время брифинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасский врач заболел коронавирусом после вакцинации

Во время брифинга, который проходил 12 ноября в Кузбассе, в региональном министерстве здравоохранения сообщили о случае заболевания коронавирусом после вакцинации. (подробности)

Из-за коронавируса в Кузбассе умерли 20 медиков

В Кузбассе из-за коронавирусной инфекции умерли уже 20 медиков. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. (подробности)

Роспотребнадзор Кузбасса назвал число свободных коек для больных с коронавирусом

В Кузбассе на сегодняшний день свободны лишь 11 процентов коек, предназначенных для заболевших коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. (подробности)

Роспотребнадзор оценил возможность проведения новогодних корпоративов в период коронавируса

Роспотребнадзор Кузбасса оценил возможность проведения новогодних корпоративов в регионе в период пандемии коронавируса. 12 ноября прошел традиционный брифинг по ситуации с инфекцией. (подробности)

Сколько учителей и педагогов заболели коронавирусом в Кузбассе

Во время брифинга, который проходил в Кузбассе 12 ноября, замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Кутькина назвала число педагогов, которые заболели коронавирусом. (подробности)