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Коронавирус Covid-19

Кемерово стал лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки

Официальную сводку опубликовал оперативный штаб региона
Мария КОЛОСОВА
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Кемерово стал лидером по числе заболевших коронавирусм за сутки

Кемерово стал лидером по числе заболевших коронавирусм за сутки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кемерово стал лидером по числу заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. Сводку на утро 12 ноября опубликовал оперативный штаб региона.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 181 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 41, Новокузнецк - 38, Юрга - 13, Прокопьевск - 12, Полысаево, Междуреченск и Киселевск - по 10, Анжеро-Судженск - девять, Белово и Ленинск-Кузнецкий - по восемь, Мыски - семь, Яйский муниципальный округ - четыре, Тисульский район - три, Таштагольский район, Кемеровский муниципальный округ - по два. Еще по одному случаю зафиксировано в Ленинск-Кузнецком и Тяжинском муниципальных округах, Новокузнецком районе и Калтане.

Таким образом, общее число зараженных достигло 17 749 человек. Выздоровели за сутки 229 пациентов, а всего 13 714 человек с начала пандемии. Также шесть человек скончались, а всего за это время 298.

- В регионе медицинскую помощь получают 3737 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8094 человека.

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