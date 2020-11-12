Кемерово стал лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки

Кемерово стал лидером по числе заболевших коронавирусм за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кемерово стал лидером по числу заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. Сводку на утро 12 ноября опубликовал оперативный штаб региона.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 181 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 41, Новокузнецк - 38, Юрга - 13, Прокопьевск - 12, Полысаево, Междуреченск и Киселевск - по 10, Анжеро-Судженск - девять, Белово и Ленинск-Кузнецкий - по восемь, Мыски - семь, Яйский муниципальный округ - четыре, Тисульский район - три, Таштагольский район, Кемеровский муниципальный округ - по два. Еще по одному случаю зафиксировано в Ленинск-Кузнецком и Тяжинском муниципальных округах, Новокузнецком районе и Калтане.

Таким образом, общее число зараженных достигло 17 749 человек. Выздоровели за сутки 229 пациентов, а всего 13 714 человек с начала пандемии. Также шесть человек скончались, а всего за это время 298.

- В регионе медицинскую помощь получают 3737 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8094 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасский врач заболел коронавирусом после вакцинации

Во время брифинга, который проходил 12 ноября в Кузбассе, в региональном министерстве здравоохранения сообщили о случае заболевания коронавирусом после вакцинации. (подробности)

Из-за коронавируса в Кузбассе умерли 20 медиков

В Кузбассе из-за коронавирусной инфекции умерли уже 20 медиков. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. (подробности)

Роспотребнадзор Кузбасса назвал число свободных коек для больных с коронавирусом

В Кузбассе на сегодняшний день свободны лишь 11 процентов коек, предназначенных для заболевших коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. (подробности)

Роспотребнадзор оценил возможность проведения новогодних корпоративов в период коронавируса

Роспотребнадзор Кузбасса оценил возможность проведения новогодних корпоративов в регионе в период пандемии коронавируса. 12 ноября прошел традиционный брифинг по ситуации с инфекцией. (подробности)

Сколько учителей и педагогов заболели коронавирусом в Кузбассе

Во время брифинга, который проходил в Кузбассе 12 ноября, замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Кутькина назвала число педагогов, которые заболели коронавирусом. (подробности)