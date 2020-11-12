Россельхозбанк: развитие агротуризма позволит увеличить оборот отрасли до 55 миллиардов рублей в год

Развитие агротуризма на базе фермерских хозяйств может дополнительно увеличить оборот российской туристической отрасли до 55 миллиардов рублей ежегодно. Об этом 11 ноября сообщил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Необходимым условием для этого он назвал развитие инфраструктуры сельских территорий для комфортного размещения и появление специализированных сервисов по продвижению услуг агротуризма, что позволит привлекать в сельскую местность до 8 миллионов туристов ежегодно.

Одним из сервисов по продвижению услуг агротуризма (предложения на базе фермерских хозяйств) станет цифровая платформа Россельхозбанка «Свое. Родное». На ее основе планируется создать интерактивный туристический атлас, где любой желающий может выбрать один из готовых вариантов или создать собственный маршрут по фермерским хозяйствам и сельским территориям в различных регионах России.

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