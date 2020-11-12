В каких городах кузбассовцы заболели коронавирусом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, в каких городах выявили новых заболевших коронавирусом кузбассовцев, а также общее число заболевших по городам региона.
Оперативный штаб Кузбасса назвал все города и территории, где выявлены новые заболевшие коронавирусом. В общей сложности за сутки диагноз подтвердился у 181 человека.
Больше всего заболевших в Кемерове – 41 человек. В Кемеровском муниципальном округе – два. Общее число заболевших – 3507 и 229 соответственно.
В Новокузнецке – 38 новых подтвержденных случаев коронавируса. В Новокузнецком муниципальном районе – один. Общее число заболевших – 3729 и 220 соответственно.
В Юрге – 13 заболевших. Общее число – 299.
В Прокопьевске – 12 новых заболевших, Общее число – 953.
В Полысаеве – 10 новых пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших -193.
В Междуреченске – 10 заболевших Общее число – 1899.
В Киселевске – 10 новых заболевших Общее число – 814.
В Анжеро-Судженске – девять заболевших, Общее число – 880.
В Белове – восемь новых пациентов с коронавирусом, Общее число заболевших – 1077.
В Ленинске-Кузнецком – восемь новых заболевших, а в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – один. Общее число – 752 и 119 соответственно.
В Мысках – еще семь пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших – 310.
В Яйском МО – четыре заболевших. Общее число заболевших – 149.
В Тисульском МР коронавирус подтвердился еще у трех человек. Общее число заболевших – 76.
В Таштагольском МР – два новых пациента в коронавирусом, Общее число заболевших – 263.
В Тяжинском муниципальном округе и Калтане – по одному новому заболевшему. Общее число – 114 и 159 человек соответственно.