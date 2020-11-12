В каких городах кузбассовцы заболели коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, в каких городах выявили новых заболевших коронавирусом кузбассовцев, а также общее число заболевших по городам региона.

Оперативный штаб Кузбасса назвал все города и территории, где выявлены новые заболевшие коронавирусом. В общей сложности за сутки диагноз подтвердился у 181 человека.

Больше всего заболевших в Кемерове – 41 человек. В Кемеровском муниципальном округе – два. Общее число заболевших – 3507 и 229 соответственно.

В Новокузнецке – 38 новых подтвержденных случаев коронавируса. В Новокузнецком муниципальном районе – один. Общее число заболевших – 3729 и 220 соответственно.

В Юрге – 13 заболевших. Общее число – 299.

В Прокопьевске – 12 новых заболевших, Общее число – 953.

В Полысаеве – 10 новых пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших -193.

В Междуреченске – 10 заболевших Общее число – 1899.

В Киселевске – 10 новых заболевших Общее число – 814.

В Анжеро-Судженске – девять заболевших, Общее число – 880.

В Белове – восемь новых пациентов с коронавирусом, Общее число заболевших – 1077.

В Ленинске-Кузнецком – восемь новых заболевших, а в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – один. Общее число – 752 и 119 соответственно.

В Мысках – еще семь пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших – 310.

В Яйском МО – четыре заболевших. Общее число заболевших – 149.

В Тисульском МР коронавирус подтвердился еще у трех человек. Общее число заболевших – 76.

В Таштагольском МР – два новых пациента в коронавирусом, Общее число заболевших – 263.

В Тяжинском муниципальном округе и Калтане – по одному новому заболевшему. Общее число – 114 и 159 человек соответственно.