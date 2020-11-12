Россельхозбанк: объем инвестиций в крупнейшие инвестпроекты в сегменте зерновых в РФ превысит 300 миллиардов рублей до 2030 года

На этом фоне инвесторы активно вкладываются в проекты в сфере переработки, перевалки и хранения пшеницы. Объем инвестиций в 20 крупнейших инвестпроектов в сегменте зерновых в РФ превысит 300 млрд рублей до 2030 года. Самый распространенный способ финансирования – привлечение кредитных средств, которые готов предоставить Россельхозбанк – опорный банк АПК и сельскохозяйственного экспорта. Об этом рассказал в своем выступлении на форуме «Сильные идеи для нового времени» Первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Лёвин. Мероприятие проходит 11–13 ноября в Москве. РСХБ выступает партнером деловой программы форума.

Российская сельскохозяйственная отрасль сегодня вышла на высокий уровень эффективности и является одним из ключевых драйверов российской экономики. К этому привели последовательные меры, которые на протяжении последних лет реализовывало государство, рассказал в своем выступлении в рамках дискуссии «Еда – новая нефть. Продовольственный суверенитет и экспорт» Кирилл Лёвин. В числе таких мер – субсидирование процентных ставок агропроизводителям, компенсация инвестиционных затрат, а также поддержка Россельхозбанка, который специализируется на управлении финансовыми рисками в АПК. Сегодня успех отрасли, по словам Кирилла Лёвина, строится на базе трехфакторной формулы «люди, деньги, технологии», к которой добавляются уникальная геопозиция и умеренные климатические условия нашей страны.

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