Силовики Кузбасса ищут объявленного в межгосударственный розыск мужчину. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Полиция Кузбасса разыскивает мужчину, объявленного в межгосударственный розыск. Правоохранители просят жителей помочь.

За совершение мошенничества разыскивается Евгений Аникин 6.12.1984 года рождения. Он скрылся от суда и объявлен в межгосударственный розыск.

- По данным оперативников, в настоящее время Аникин может находиться за пределами Российской Федерации. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8 (384-2) 32-70-29, 32-73-05, 32-73-12 или 02 (102 - с мобильного). Анонимность гарантируется!