Водители новых автобусов в Новокузнецке будут работать вахтовым методом. ФОТО: соцсети Сергея Кузнецова.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию с транспортной реформой в Новокузнецке. Он сообщил, что часть водителей для новых автобусов будет работать вахтовым методом.

По словам мэра Новокузнецка, на сегодняшний день штат водителей компании «ПитерАвто» в Новокузнецке не укомплектован. Всего 92 водителя уже приняты на работу, а 190 человек проходят медосмотр. Однако компании необходимо гораздо больше специалистов, чтобы обеспечить пассажироперевозки. Поэтому часть водителей будет работать вахтовым методом.

- Уже сейчас работают на этих машинах люди из Санкт-Петербурга, из Петергофа, приехали из Москвы, из Сочи, - отметил Сергей Кузнецов.

Отвечая на вопрос, зачем нужно везти водителей из других городов, Сергей Кузнецов сказал, что и в предыдущие годы в городе наблюдалась нехватка водителей.

- Новокузнецкие частные перевозчики, водители, не идут пока. Они дорабатывают до 18-го числа, но потом это будет незаконно, - отметил Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром». - Компании, которые победили в конкурсах, предпринимают все необходимые меры и действия [чтобы обеспечить перевозки].