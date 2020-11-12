Кемеровчан напугали клубы дыма на ГРЭС. Фото: инцидент Кемерово/ Instagram

Жителей Кемерова напугали клубы густого дыма над местной ГРЭС. Фотографиями горожане начали делиться в социальных сетях.

Как поясняют сами энергетики, это был вовсе не дым, а пар. С утра 12 ноября на Кемеровской ГРЭС производилась настройка клапанов на котле № 15. Результаты этой работы и встревожили кемеровчан, проезжающих мимо электростанции по Кузнецкому мосту.

- Для понимания, котел - это как огромный электрочайник, только вода в нем преобразуется в пар. Во время открытия клапанов пар вырывается наружу, и чем на улице холоднее, тем зрелище эффектнее, - рассказали в пресс-службе СГК. - Поэтому спешим успокоить - процесс этот технологически проверенный и необходимый. А пар, он и есть пар. Улетучился, как осенний туман.