Глава Кемерова рассказал о строительстве нового микрорайона. ФОТО: инстаграм Ильи Середюка.

Глава областного центра Илья Середюк рассказал о том, каким будет новый микрорайон Кемерова. Состоялся штаб по строительству нового жилого микрорайона № 74 в Ленинском районе.

О результатах штаба он рассказал на своей странице в соцсетях. Всего в планах - строительство 14 домов разной этажности, объекты социальной и коммерческой сферы. При этом первая из девятиэтажек на 145 квартир уже строится: выполнен монтаж 5 этажей.

- Поручил управлению городского развития обеспечить комфортные подъезды к домам, особенно к тем, которые будут сданы в первую очередь, - отметил Илья Середюк. - Также планируем строительство нового участка бульвара Строителей, ведущего к районам перспективной застройки. Проект строительства участка прошел экспертизу, находится в стадии определения источника финансирования.

Несколько домов, согласно заявлению мэра Кемерова, введут в эксплуатацию уже в следующем году.