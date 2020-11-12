Минздрав Кузбасса объяснил резкий рост числа людей на обязательной 14-дневной изоляции Фото: Павел МАРТИНЧИК

В министерстве здравоохранения Кузбасса объяснили причину резкого роста числа людей, находящихся на обязательной 14-дневной изоляции. Эту категорию относят к так называемым контактным.

На брифинге, который прошел 12 ноября, внимание экспертов было акцентировано на том, что в последние дни почти на две тысячи выросло число находящихся под медицинским наблюдением. Ситуацию прокомментировала заместитель министра здравоохранения Елена Зеленина.

- Количество заболевших прирастает, а срок наблюдения составляет 14 дней. Таким образом, с учетом экстренных извещений о пациентах, у которых выявили коронавирус, группа контактных увеличивается, - отметила она. - Число контактов пациент сам предоставляет в медицинские организации и управление Роспотребнадзора, которые мы затем отрабатываем. Количество человек, которые находятся под медицинским наблюдением, говорит о том, насколько ответственно заболевшие пациенты подходят к предоставлению такой информации.

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