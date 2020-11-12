Один человек погиб в страшном ДТП с несколькими автомобилями в Кемерове

Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Вечером 12 ноября в Кемерове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На одной из центральных улиц города столкнулись три автомобиля.

Очевидцы сообщают о крупном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Кемерове. Здесь, на проспекте Ленина, неподалеку от кинотеатра «Юбилейный» столкнулись сразу три автомобиля. При этом один человек погиб, еще двое - женщина и ребенок - получили травмы.

На видео, снятом очевидцами, запечатлены три автомобиля. Два из них находятся на посреди дороги, при этом у одного серьезно повреждена передняя часть, а у другого больше пострадал бок. Третий же автомобиль после столкновения вылетел с дороги на тротуар и буквально превратился в груду металла.

На месте ДТП. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Информация по пострадавшим уточняется.