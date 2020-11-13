Власти Кузбасса рассказали об отмене дистанционного обучения для старших классов. Фото: Оперштаб Кузбасса
Кузбасские власти рассказали об отмене дистанционного образования для старших классов. Текущую ситуацию в школах прокомментировала министр здравоохранения и науки Кузбасса Софья Балакирева.
Напомним, что с 16 ноября вновь вернутся в школы ученики 1-5-х классов, а также учащиеся сельских школ. Старшеклассники городских школ пока продолжают находиться на удаленке.
-На следующей неделе мы будем смотреть эпидемиологическую ситуацию и будет далее принято решение по возвращению учеников в формат очного обучения других классов, - заявила Софья Балакирева. - Мы возвращаемся в формат очного обучения с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, со всеми теми регламентами, которые нами соблюдались и до начала дистанционного обучения.
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