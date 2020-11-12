Стали известны подробности страшного ДТП в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В областной Госавтоинспекции уточнили обстоятельства страшной автоаварии, которая произошла на проспекте Ленина. В ней погиб один из водителей.

ДТП с один погибшим произошло около восьми часов вечера. Как сообщает областная Госавтоинспекция, предварительно уже установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю BMW, который двигался по проспекту Ленина со стороны Пионерского бульвара в сторону улицы Тухачевского.

Водитель BMW попытался избежать столкновения и резко затормозил. Его машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с тремя легковыми автомобилями.

- В результате произошедшего водитель автомобиля Renault Logan погиб, два его пассажира, среди которых 6-летний ребенок, получили травмы и были госпитализированы, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей к законопослушному поведению на дорогах и соблюдению требований правил дорожного движения.