ГИБДД назвала виновных в страшном ДТП на проспекте Ленина в Кемерове

ГИБДД назвал виновных в страшном ДТП в Кемерове на проспекте Ленина Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В ГИБДД назвали виновных в страшном ДТП в Кемерове, на проспекте Ленина. Авария произошла в четверг, 12 ноября, около 20.00.

В аварии погиб один человек Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На кадрах, присланных в редакцию одним из очевидцев, видно, что крупная авария с участием трех автомобилей произошла на оживленной части проспекта Ленина, недалеко от кинотеатра «Юбилейный». При этом два транспортных средства с различными повреждениями остались на дороге, третий же автомобиль отбросило на тротуар. Ему повезло меньше остальных - машину буквально смяло в бесформенную груду металла.

Как позже уточнили в областной Госавтоинспекции, в результате инцидента один человек скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Предварительно было установлено, водитель автомобиля Toyota Camry при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю BMW, который двигался по проспекту Ленина со стороны Пионерского бульвара в сторону улицы Тухачевского. Водитель BMW попытался избежать столкновения и резко затормозил. Его машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с тремя легковыми автомобилями.

В ГИБДД назвали предварительную причину случившегося Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

- В результате произошедшего погиб водитель автомобиля Renault Logan, два его пассажира, среди которых 6-летний ребенок, получили травмы и были госпитализированы, - рассказали подробности в ведомстве.

Один из пострадавших автомобилей Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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