Угольщики несколько месяцев не платили своим работникам зарплату Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не получавшие несколько месяцев заработную плату сотрудники обогатительной фабрики вынуждены были обратиться в суд, чтобы добиться оплаты своего труда.

Зарплату перестали выплачивать еще в июле 2020 года, и 19 сотрудников обогатительной фабрики были вынуждены обратиться в трудовую инспекцию. Как оказалось, общая сумма задолженности предприятия перед работниками составила 1, 768 миллиона рублей. Благодаря трудовой инспекции законные требования работников фабрики были удовлетворены..

- Судебные приставы ознакомили юридическое лицо с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Заработная плата была взыскана в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.