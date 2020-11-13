Пострадавшая в страшном ДТП в Кемерове женщина скончалась в больнице Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Число погибших при страшном ДТП в Кемерове выросло до двух человек. Об этом стало известно утром 13 ноября.

Около восьми часов вечера 12 ноября на проспекте Ленина произошло страшное ДТП. На месте аварии скончался водитель одного из автомобилей. Пассажиров этой машины - женщину и ребенка - доставили в больницу.

- Мужчина скончался на месте ДТП, женщина - чуть позже, в больнице, - сообщает пресс-служба областного Центра медицины катастроф. - Ребенок 2013 года рождения в состоянии средней тяжести был госпитализирован в стационар.

Напомним, ДТП произошло около 20.00 на проспекте Ленина в Кемерове. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю BMW. Водитель BMW, пытаясь избежать столкновения, резко затормозил. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с тремя легковыми автомобилями. В результате столкновения водитель автомобиля Renault Logan погиб, два его пассажира - женщина и ребенок - получили травмы и были госпитализированы. Впоследствии женщина скончалась.

На месте ДТП Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГИБДД назвала виновных в страшном ДТП на проспекте Ленина в Кемерове

В ГИБДД назвали виновных в страшном ДТП в Кемерове, на проспекте Ленина. Авария произошла в четверг, 12 ноября, около 20.00. (подробности)

Один человек погиб в страшном ДТП с несколькими автомобилями в Кемерове

Вечером 12 ноября в Кемерове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На одной из центральных улиц города столкнулись три автомобиля.(подробности)

Стали известны подробности страшного ДТП в Кемерове

В областной Госавтоинспекции уточнили обстоятельства страшной автоаварии, которая произошла на проспекте Ленина. В ней погиб один из водителей. (подробности)

В Кемерове в ДТП с LADA Kalina и мотоциклом погиб мужчина

В Кемерове вечером понедельника на проспекте Ленина столкнулись мотоцикл с LADA Kalina. В результате ДТП один человек погиб, еще один доставлен в больницу.(подробности)

На проспекте Ленина в Кемерове произошла авария

В Кемерове, на проспекте Ленина, в четверг, 5 ноября, произошла авария. Об этом в редакцию сообщили очевидцы. (подробности)