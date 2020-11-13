Появилось видео страшной аварии на проспекте Ленина в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Появилось видео с места страшного ДТП в Кемерове, случившегося вечером 12 ноября. Это ДТП унесло жизни двух человек.

На кадрах, сделанных очевидцами на месте дорожно-транспортного происшествия, видны несколько машин. Два автомобиля находятся по центру дороги, оба имеют вмятины на корпусе и более серьезные повреждения. Еще один автомобиль после столкновения вынесло с дороги - почти на тротуар. Эта машина пострадала сильнее всего, и она настолько искорежена, что буквально превратилась в груду металла. На кадрах видео также запечатлено, как на месте работают сотрудники полиции.

Напомним, ДТП произошло около 20.00 на проспекте Ленина в Кемерове. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю BMW. Водитель BMW, пытаясь избежать столкновения, резко затормозил.

Машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с тремя легковыми автомобилями. В результате столкновения водитель автомобиля Renault Logan погиб, два его пассажира - женщина и ребенок - получили травмы и были госпитализированы. Позже в реанимации женщина скончалась.