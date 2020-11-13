У 183 кузбассовцев за сутки диагностировали коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 13 ноября в Кузбассе еще 183 человека заболели коронавирусом. Таким образом, общее число тех, у кого подтвердился COVID-19, достигло 17 932 человек.

Одновременно с этим выросло число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще у 269 кузбассовцев на утро 13 ноября тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Эти пациенты выписаны из больниц. Общее число выздоровевших жителей региона - 13 983.

Выросла и печальная статистика: еще пять кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 303.

В инфекционных больницах Кузбасса - 3646 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 9040 человек.

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