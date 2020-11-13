Новых заболевших коронавирусом выявили в 21 городе и территории Кузбасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 183 случая заболевания коронавирусом выявлены в Кузбассе, как сообщает оперативный штаб. Как оказалось, по числу новых заболевших вновь лидирует Новокузнецк.

За минувшие сутки в Кузбассе COVID-19 подтвердился еще у 183 жителей региона. При этом новые заболевшие выявлены в 21 городе и территории Кузбасса.

Больше всего заболевших в Новокузнецке: здесь тесты на коронавирус оказались положительными сразу у 48 человек. Еще трое заболевших - в Новокузнецком муниципальном районе. Общее число заболевших - 3777 и 223 человека соответственно.

В Кемерове, по данным оперативного штаба, диагноз подтвердился у 34 горожан. Общее число заболевших - 3541.

Еще 28 человек оказались больны коронавирусом в Междуреченске. Здесь общее число заболевших достигло 1927 человек.

В Ленинске-Кузнецком ковид диагностировали у 28 человек, а в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе - у одного. Общее число заболевших - 771 и 120 человек соответственно.

В Киселевске коронавирусом заболели еще 13 человек. Общее число заболевших - 827.

В Прокопьевсе COVID-19 подтвердился у 10 горожан. Общее число заболевших - 963.

В Осинниках список заболевших пополнили еще девять человек, а в Юрге - трое.

По два новых заболевших - в Тайге, Анжеро-Судженске, Белове, Тисульском муниципальном районе.

По одному новому пациенту с коронавирусом - в Калтане, Краснобродском, Полысаеве, Таштагольском муниципальном районе, а также в Гурьевском, Топкинском и Яйском муниципальных округах.