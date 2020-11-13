Россия наращивает экспорт сои

«Экспорт соевых бобов в основном обеспечивается за счет растущего спроса со стороны Китая и Белоруссии, которые остаются основными потребителями этой масличной культуры для России. Суммарно на эти страны приходится более 70% всех зарубежных поставок российской сои», - поясняет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По данным Центра, на китайский рынок приходится более 50% всего российского экспорта сои. По мере восстановления поголовья свиней Китай продолжает активно закупать сою: в наступившем маркетинговом сезоне, начавшемся в сентябре 2020 года, импорт соевых бобов может увеличиться еще на 3% к сезону 2019/2020 и достичь рекордного уровня в 100 млн. тонн.

«Доля России в общем объеме китайского импорта пока остается небольшой, в пределах 1 процента. Тем не менее, фактор растущего спроса на соевые бобы со стороны Китая будет влиять на динамику цен на мировом рынке и в России», - добавляет Андрей Дальнов.

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