Замгубернатора сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Кузбассе. ФОТО: кадр видео оперштаба

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом, ОРВИ и пневмониями в последнее время постепенно улучшается. Об этом сообщил замгубернатора Кузбасса Алексей Цигельник.

- Можно совершенно твердо говорить, что ситуация не ухудшилась и осторожно говорить о том, что имеется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, ОРВИ и пневмонией, - отметил Алексей Цигельник. - Но, еще раз повторюсь, можно об этом говорить осторожно.

Среди признаков, которые на это указывают - увеличение свободных коек стационарах – сейчас свободно порядка 20 процентов от коечного фонда. Стало меньше и обращений в поликлиники. А также некоторое снижение вызовов скорой помощи из-за ОРВИ и пневмонии.

- Всю прошлую неделю это количество вызовов находилось в стабильном состоянии на некоем плато, - сообщил замгубернатора. - И в последние два дня мы отмечаем уменьшение абсолютного количества вызовов.

Также Алексей Цигельник отметил, что время ожидания скорой помощи по-прежнему остается долгим. И тут же привел пример Новокузнецка, где после подключения дополнительных сил на скорой помощи удается обслуживать абсолютно все вызовы.

- В целом, с учетом той статистики, которую мы видим из Роспотребнадзора, подтвержденных случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией можно говорить о том, что ситуация в настоящий момент стабилизировалась, - резюмировал Алексей Цигельник.